Lombardia, usura e spaccio gestiti dalla 'ndrangheta: tre arresti



Coinvolte tre persone tra Monza-Brianza e Pavia. Sono accusate di spaccio e usura aggravata ai danni di due imprenditori brianzoli, crimini con cui gli arrestati avrebbero favorito il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia



L'OPERAZIONE - Monza Brianza e Pavia, un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Milano, che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone. Sono accusate di spaccio e usura aggravata ai danni di due imprenditori brianzoli, crimini con cui gli arrestati avrebbero favorito il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia.



CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate alle prime ore di questa mattina a tre uomini ritenuti esponenti della a 'Ndrangheta in Lombardia. Si tratta di soggetti di origini calabresi accusati di usura aggravata ai danni di due imprenditori brianzoli e di spaccio di droga. Le ordinanze sono state eseguite dai Carabinieri di Monza e Brianza, dove due erano residenti e agivano, e a Pavia, dove il terzo si trova già in carcere.