Lombardia, Maroni: Giunta Sala? Tra Regione e Comune virtuosa competizione



"Lascio il giudizio ai cittadini milanesi, non e' compito mio dare giudizi". Cosi' ha risposto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina a Palazzo Lombardia, conversando con la stampa a margine della presentazione del 'Festival delle Alpi e delle Montagne italiane', a chi gli chiedeva una valutazione del primo anno di governo della citta' di Milano della Giunta guidata da Giuseppe Sala.



"Io collaboro col sindaco Sala, al di la' delle distinzioni politiche - ha aggiunto Maroni -, e domani firmeremo anche un accordo importante a Milano, perche' sono per la leale collaborazione tra Istituzioni, un modello che funziona".



"Una dimostrazione sono stati per esempio gli Stati generali dell'Innovazione, dell'Istruzione e della Formazione professionale lombarda che si sono svolti l'altro ieri a Bergamo, a cui hanno preso parte anche i ministri Poletti e Fedeli, che hanno la Regione Lombardia per le nostre politiche attive del lavoro - ha ricordato -: e' una competizione virtuosa tra Istituzioni, anche tra Regione Lombardia e Comune di Milano, a chi fa meglio".