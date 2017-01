Lombardia/ Allarme Meningite, Gallera: "Oltre 7mila prenotazioni in co-pagamento"



"In soli due giorni le Asst della Lombardia hanno raccolto oltre 7.000 prenotazioni, 2.000 solo a Milano, di cittadini che sentono la necessita' di vaccinarsi contro la meningite. Ancora una volta Regione Lombardia ha risposto concretamente a un bisogno del cittadino offrendo la possibilita' di prenotare ed effettuare il vaccino in co-pagamento, cioe' facendosi carico di una parte dei costi. Accanto a questo, ribadiamo pero' che non siamo assolutamente dinnanzi ad una epidemia o emergenza meningite, non vi e' dunque la necessita' di correre a prenotare il vaccino". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia commentando i dati relativi alle prenotazioni del vaccino contro il Meningococco (B-C-ACWY) per protezione individuale con la formula del co-pagamento destinato a tutti i soggetti non inclusi nelle categorie per le l'offerta non e' gia' gratuita. Di seguito i dati relativi alle prenotazioni ad oggi nelle Asst lombarde.



Di seguito il numero delle prenotazioni divise per Asst:



Asst Fatebenefratelli Sacco: 1261



Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: 815



Asst degli Spedali Civili di Brescia: 786



Asst dei Sette Laghi: 79



Asst del Garda: 1589



Asst della Franciacorta: 585



Asst della Valcamonica: 93



Asst della Valle Olona: 445



Asst della Valtellina e dell'alto Lario: 169



Asst di Bergamo Est: 69



Asst di Crema: 65



Asst di Mantova: 195



Asst di Monza: 212



Asst di Pavia: 230



Asst di Vimercate: 114



Asst Ovest Milanese: 235



Asst Papa Giovanni XXIII: 123 .