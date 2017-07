Lorenteggio, due fratelli arrestati per produzione e detenzione di droga



Nuova operazione antidroga della polizia milanese. Sono stati arrestati due fratelli, un ragazzo di 19 anni e una giovane di 22. L'accusa è produzione e detenzione ai fini di spaccio.



Dopo un controllo al Parco Solari nel quale il ragazzo è stato trovato con 6 bustine di marijuana, i poliziotti hanno svolto una perquisizione nella casa di via Lorenteggio trovando la sorella con altra marijuana (35 grammi) e piccola serra in cantina con vasi concime e residui foglie marijuana.