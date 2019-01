Loreto: via il bambù dalla piazza in attesa del vero restyling

Lavori in corso a piazzale Loreto, con il taglio del verde incolto che non veniva toccato da un decennio. Solo l'antipasto di un più profondo restyling di uno degli snodi cruciali di Milano, come spiega l'assessore Pierfrancesco Maran su facebook: "Un giorno Loreto riusciremo a trasformarla completamente. E' uno degli obiettivi del piano #Milano2030 e appena sarà approvato dal Consiglio comunale è il primo bando cui voglio lavorare. Nel frattempo in questi giorni, come ci eravamo impegnati a fare, abbiamo lavorato sul verde incolto della piazza che non veniva toccato da un decennio perché frutto di un costosissimo progetto di epoca Moratti. Abbiamo abbassato il bambù e creato percorsi che consentono di vedere dentro le aiuole, il risultato a mio giudizio è più gradevole".

Il vero rinnovamento del piazzale dovrebbe iniziare dopo l'estate, con il via libera al Pgt in consiglio e a seguire un bando di gara per la progettazione della nuova piazza. Sul piatto ad oggi solo l'ipotesi elaborata a maggio dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel in risposta alla call dello stesso assessore agli architetti, invitati a presentare alcune possibili suggestioni urbanistiche, per Loreto e altre porte d'accesso alla città.