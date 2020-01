Lotteria Italia: in Lombardia 1,1 mln biglietti, metà a Milano

La Lombardia occupa ancora il secondo posto in assoluto nelle vendite della Lotteria Italia. I biglietti staccati nell’ultima edizione, riferisce Agipronews, sono però 1.145.490, il 2% in meno rispetto al dato dello scorso anno. Milano e provincia svettano con quasi la metà dei tagliandi venduti (546.030, dato sostanzialmente stabile rispetto all’edizione 2018). Tra le altre province, Brescia è seconda con 123.600 biglietti, un dato comunque in calo del 10%; ultimo gradino del podio per la provincia di Bergamo (100.380, -0,9%). In crescita invece il dato della provincia di Sondrio, che con 13.220 sale del del 4,3%, ed è positivo anche il bilancio di Varese, a +3,3% (83.220 tagliandi venduti). Segno meno per le altre province: a Mantova si arriva a -7,7% (33.000 biglietti), Como registra un -6% (48.980), più contenuto il segno meno di Monza (66.520, -4,8%), Cremona (29.620, -3,5%), Lecco (27.020, -3,3%), Lodi (27.020, -2,9%) e Pavia (46.880, -1,5%).