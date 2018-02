Leonardo Locatelli

"Love is on air:" concerto di San Valentino al Terminal 1 di Milano Malpensa



Mercoledì 14 febbraio alle 13.00 al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa si terrà il concerto per San Valentino: “Love is on Air”. Un momento dedicato a tutti gli innamorati e non solo: la musica in aeroporto è ormai una consuetudine apprezzata dai passeggeri che quotidianamente transitano a Malpensa.

Il maestro Leonardo Locatelli suonerà il prestigioso pianoforte Fazioli che si trova in area Food Court nel mezzanino del check-in.

La selezione proposta è la seguente:

• Paganini-Liszt, grande étude n6

• Beethoven, Per Elisa

• Albeniz, Asturias

• De Falla, Danza rituale del fuoco

• Leoncavallo da “Pagliacci” vesti la giubba

• Donizetti da “l’elisir d’amore” una furtiva lagrima

• Cenerentola

• La Sirenetta

• Gli Aristogatti,

• Crudelia De Mon

• Robin Hood

• Nyman, Lezioni di piano

• Suite sui temi de “il Gladiatore”

• Yan Tersen, il favoloso mondo di Amelie

• Fantasia su temi di Nino Rota