Luciana Fantato, inghiottita dalla nebbia pavese: fuga o omicidio?

Di Fabrizio Carcano

Le persone a volte scompaiono nel nulla.

Da un momento all’altro, senza lasciare alcuna traccia.

Forse veramente rapite dagli alieni anche se alla procura di Pavia non ci credono agli UFO e indagano per omicidio volontario.

Ma senza la certezza che ci sia stato davvero un delitto, mancando il cadavere della presunta vittima. Un rebus davvero la scomparsa, forse la fine, di Luciana Fantato.

Volatilizzatasi nel nulla in un’alba nebbiosa di dodici mesi fa nelle campagne nebbiose e zeppe di acquitrini e rogge della bassa Lomellina.

CHI E’ LUCIANA, LA MOGLIE DI PIERINO

Per contestualizzare meglio i fatti occorre fare un passo indietro e raccontare chi è Luciana Fantato. Una donna di 59 anni, una mamma e una moglie che non conduce una vita facile.

Il marito Pierino Marcantognini è un uomo particolare, sicuramente eccentrico. E’ un accumulatore compulsivo che raccoglie e conserva qualunque oggetto ferroso o plastico incontri sulla sua strada: la sua abitazione è una sorta di sconfinato deposito di cianfrusaglie, rottami e oggetti di ogni genere che formano una preoccupante e pericolante montagnetta nel cortile e soffocano gli ambienti interni della casupola di famiglia a Gambolò, piccolo centro agricolo della bassa Lomellina.

Solo per quello ce ne sarebbe abbastanza per fuggire altrove e forse Luciana più volte aveva minacciato di farlo, di andarsene, se tutta quella roba non fosse finita in discarica.

Tra i due coniugi forse ci sono frizioni, proprio per quel caos incredibile, ma anche per via di una figlia ribelle, la Marta, riaccolta in casa con il nipotino dopo essersi lasciata alle spalle una storia sentimentale burrascosa: una relazione con un uomo condannato a trent’anni per un omicidio commesso nel 2014 in una vicenda torbida dai contorni confusi.

Un quadro famigliare complicato e complesso quello di Luciana Fantato, che potrebbe averla spinta ad un addio volontario, forse una fuga, un cambio di vita o persino un suicidio.

Anche se gli inquirenti non sembrano pensarla in quel modo.

UNA FREDDA MATTINA DI NOVEMBRE

Le tracce della signora Fantato si perdono la mattina del 10 novembre 2017. Di lei rimane solo un bigliettino criptico lasciato su un tavolo e destinato alla famiglia: sono le istruzioni per avviare la lavatrice. Luciana esce dalla casetta ingombra di rottami e cianfrusaglie senza i documenti, non ha nemmeno dei soldi in tasca: si avvia verso la campagna quando non sono ancora le sette del mattino e sparisce. Di lei a distanza di un anno non si sa più nulla. Dove può essere andata a piedi, con il freddo, senza documenti e senza soldi?

Vengono effettuate le canoniche ricerche sulle strade provinciali, nelle stazioni ferroviarie, arrivano false

segnalazioni di mitomomani ma è tutto inutile. Nessuna telecamera l’ha inquadrata, nessun testimone l’ha incrociata.

Sommozzatori e pattuglie cinofile setacciano anfratti e acquitrini di quella campagna che in alcuni punti diventa una palude, ma il fango non restituisce il corpo o i vestiti della donna.

La pista dell’incidente, della caduta in un fosso, sembra da escludere e l’idea del suicidio viene smentita categoricamente dallo stesso marito.

E allora dove è finita la moglie di Pierino?

L’INDAGINE PER OMICIDIO VOLONTARIO

A tenere viva l’attenzione mediatica sul caso è il marito Pierino, con interviste a getto continuo con le tv nazionali e locali, in cui mostra senza reticenza o inibizioni il disordine della sua abitazione.

Pierino parla in continuazione con la stampa. Parla anche la figlia Marta. E i Carabinieri li ascoltano più volte.

Le loro vite sono passate al microscopio, anche dai tecnici dei Ris ma non salta fuori nulla.Si parla anche di presunti screzi passati tra la signora Luciana e la famiglia dell’ex compagno di Marta, ma anche questa pista non porta nulla.

Intanto la Procura di Pavia indaga contro ignoti, per omicidio volontario, raccoglie testimonianze, continua con gli interrogatori e le analisi scientifiche.

Per cercare di dare una risposta a quella domanda, un anno dopo: ma dove è finita Luciana Fantato?

Si è allontana? Si è tolta la vita? E’ scivolata in qualche canale? Oppure qualcuno ha deciso di eliminarla?

Tutti i noir di Fabrizio Carcano sono disponibili a QUESTO LINK.