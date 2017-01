Luciana Lamorgese è il nuovo prefetto di Milano: il benvenuto di Sala

Luciana Lamorgese

Luciana Lamorgese è il nuovo prefetto di Milano: così ha deciso il consiglio dei ministri su proposta del ministro Marco Minniti. Lamorgese, 63enne originiaria di Potenza, lascia il posto di capo di gabinetto del Viminale e va a sostituire Alessandro Marangoni, che per limiti di età ha lasciato la prefettura di Milano lo scorso dicembre. Al suo posto al Viminale è stato nominato Marco Morcone.

“Benvenuta e buon lavoro a Luciana Lamorgese. Sono sicuro che la collaborazione con il nuovo Prefetto sarà immediata, intensa e proficua. Ritengo molto positivo che a Milano sia arrivata una persona che in questi ultimi anni ha seguito da vicino, come Capo di Gabinetto del Viminale, le vicende che hanno riguardato la nostra città. Un requisito che auspicavo perché è importante che le tematiche che affronteremo insieme proseguano sulle solide basi di collaborazione già avviate”. Così ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala in merito alla nomina del nuovo Prefetto di Milano.