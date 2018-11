Lunedì rivoluzione nelle Aler. Case popolari, resta solo Sala

di Fabio Massa



Sarà solo Angelo Sala l’unico a essere riconfermato alla presidenza di una delle Aler. Le aziende residenziali di edilizia lombarda, infatti, sono cinque, dopo la riorganizzazione e il riazzonamento voluto qualche anno fa. Angelo Sala era – e secondo le fonti di Affaritaliani.it Milano rimarrà - presidente di Aler Milano, la più grande e la più complessa realtà di case popolari della regione Lombardia.

Tutti gli altri presidenti verranno cambiati. Secondo fonti qualificate, il provvedimento vedrà l’approvazione dopo la discussione nella giunta di lunedì. Angelo Sala, ex presidente dell’Aler di Varese, Como, Monza e Brianza, Busto Arsizio, al suo arrivo a Milano ha intrattenuto ottimi rapporti anche con mondi tradizionalmente molto critici come quello della Cgil, che esprime nel Sunia la sua rappresentanza. Tra le sfide di Sala dei prossimi anni ci sono il proseguimento sulla strada del riequilibrio dei conti e la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli stabili delle periferie, milanesi e non solo.





