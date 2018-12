Lupi delle vette in Regione Lombardia

Lupi delle vette, Anpi: "Neofascisti si arrampicano in Regione"

La vicenda l'ha denunciata l'Anpi provinciale di Brescia dal proprio profilo facebook: nella mattinata di domenica 16 dicembr alcuni esponenti dell'associazione "Lupi delle vette" si sono arrampicati sulle finestre della facciata del Palazzo regionale per poi fare una foto assieme all'assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi. L'iniziativa prevede che le guide dei "Lupi" accompagnassero chi volesse in arrampicata e successiva calata dal settimo piano del palazzo della Regione. Tutto postato poi sui social. Quale è il punto? i "Lupi delle vette" sono la "branca escursionistica" di Lealtà Azione, formazione neofascista che a gennaio sarà a processo per apologia di fascismo a seguito della manifestazione con saluti romani del 25 aprile 2016 al Cimitero maggiore di Milano. "È informata l'assessore allo sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi dei legami dell'associazione "Lupi delle vette""? Si chiede l'Anpi bresciano.