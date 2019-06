M1, circolazione sospesa per surriscaldamento rotaia

Nuove noie per la circolazione sulla metropolitana di Milano: la circolazione sulla linea rossa è stata momentaneamente sospesa tra Pagano e Bisceglie. Lo comunica in una nota l'Atm. I tecnici stanno intervenendo su una giuntura della terza rotaia che si è surriscaldata provocando un po’ di fumo in galleria tra Bande Nere e Gambara. L’operazione durerà circa un’ora: Sul posto la squadra Atm ed i Vigili del Fuoco. Atm ha predisposto una quarantina di bus sostitutivi che sono stati dirottati verso il ramo di Bisceglie. E’ stato inoltre predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e superficie, news sul sito, sul canale Twitter @Atm_informa e sui monitor presenti in banchina e in stazione.