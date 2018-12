M1, la circolazione sospesa? Un binario fratturato alla stazione di Duomo

Un binario fratturato all'altezza della stazione di Duomo: è questo il motivo per cui nella mattinata di ieri per mezz'ora è stata sospesa la circolazione dei treni lungo la linea metropolitana 1, tra le stazioni di Lima e di Pagano. Sarebbe stato un macchinista, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, ad accorgersi delle cattive condizioni del binario e ad inviare la segnalazione alla centrale operativa. Circolazione quindi sospesa a partire dalle 9.40 per consentire a tecnici e operai di intervenire per riparare il danno. Aggiustato a tempo di record: in 28 minuti la circolazione era ripartita. Nel mentre, erano stati messi in strada da Atm 30 autobus sostitutivi. Numerose le lamentele dei pendolari, ma l'attenzione del macchinista nell'accorgersi che qualcosa non andava su quel binario ha forse evitato guai peggiori.