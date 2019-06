M2, assalto dei writer ai treni della stazione di Assago



Una crew di writer, forse stranieri, è stata filmata mentre imbrattava con tag e scritte un treno del metrò in sosta presso la stazione di Assago. E' quanto riporta il Corriere della Sera, che segnala come il gruppo, dopo l'atto vandalico, si è dato alla fuga a piedi e indisturbato in direzione dei parcheggi del Forum, scavalcando le recinzioni di sicurezza.