Milano, linea verde della metropolitana

La stazione metropolitana di Centrale Fs "chiude" per lavori: Atm ha annunciato il rifacimento della pavimentazione delle banchine alla fermata della linea verde. I treni in direzione Gessate-Cologno non effettueranno la fermata Centrale FS dal 7 al 16 agosto e, in direzione Assago-Abbiategrasso, dal 17 al 26 agosto. L'intervento comprende anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di diffusione sonora.