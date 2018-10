M2, proseguono i lavori di ammodernamento

IMPRESE.LAVORO - Milano – Proseguono i lavori per l’ammodernamento della M2. Il 15 ottobre partiranno i lavori per il rinnovo della rete aerea di alimentazione nel tratto tra Cascina Gobba e Gessate, che si concluderanno il 23 novembre. Per ridurre il più possibile i disagi per i passeggeri, i lavori si svolgeranno nelle ore notturne, dopo le 23. Da quell’ora sarà infatti necessario sospendere la circolazione dei treni lungo la tratta per garantire la piena sicurezza degli operai nel cantiere. Dal lunedì al venerdì, dopo le ore 23, , i treni saranno sostituiti da bus che garantiranno il collegamento delle stazioni tra Gobba e Gessate. I bus avranno la stessa frequenza dei treni previsti in quella fascia oraria (ogni 30 minuti). I sabati, le domeniche e nei giorni 1 e 2 novembre i treni viaggeranno regolarmente lungo l’intera linea. Durante le sere dei lavori, l’ultimo treno da Cascina Gobba per Gessate parte alle 22:34. L’ultimo treno da Gessate per Cascina Gobba parte alle ore 22:32. Atm ha previsto la diffusione delle informazioni attraverso tutti i canali di comunicazione al pubblico: cartelli nelle stazioni interessate dai lavori, con le mappe e gli indirizzi delle fermate dei bus, avvisi a bordo dei treni, annunci in metropolitana, pagina sul sito web e sull’app mobile, monitor in banchina e nelle stazioni display alle fermate di bus e tram, account Twitter @atm_informa e profilo Instagram atm_milano. In campo anche gli Assistenti alla clientela nelle principali stazioni metropolitane. Con i suoi 40 chilometri, la Verde è la linea più lunga di tutte le metropolitane milanesi. I lavori di rinnovo della rete aerea seguono gli interventi di questa primavera e hanno lo scopo di migliorare le potenzialità della linea rendendo gli impianti più performanti e affidabili. Sul lungo termine, i lavori sono propedeutici all’installazione del nuovo sistema di segnalamento, che avverrà tra qualche anno, che garantirà una maggiore frequenza dei treni.