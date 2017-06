M4 Milano: la fermata "Parco Solari" sarà intitolata a don Luigi Giussani

M4: una fermata intitolata a don Luigi Giussani

Metropolitana 4: la fermata oggi battezzata come "Parco Solari" potrebbe essere dedicata a don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. La proposta è stata avanzata da Luigi Amicone, consigliere comunale di Forza Italia vicino proprio al mondo di Cl. E sembra stia incontrando il parere favorevole dell'assessore Marco Granelli. Nonchè di alcuni consiglieri del Pd, che si sono già espressi in merito all'ipotesi. Il capogruppo Filippo Barberis, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha ricordato infatti: "Del resto il parco Solari nel 2006 fu intitolato a Don Giussani, quindi ha senso che la futura fermata della Metropolitana 4 riporti la doppia indicazione: 'fermata parco Solari-Don Giussani'". La decisione potrebbe essere già discussa giovedì a Palazzo Marino.

Ma il Piano urbano della Mobilità sostenibile vede anche altri temi oggetto di mozione. Alessandro De Chirico, Forza Italia, chiede infatti all'assise comunale che gli operatori di car sharing si attivino per allargare la propria flotta anche con auto che possano essere guidate da portatori di disabilità. Altra richiesta: che i possessori di box o posto auto all'interno della Cerchia dei Bastioni sino assimilati ai residenti e godano delle stesse agevolazioni per il pagamento, purchè i loro contratti siano antecedenti all'entrata in vigore dell'Area C.