M4, partono collaudi treni, via prima tratta gennaio 2021

Il primo treno della linea M4 della metropolitana milanese e' pronto sui binari e dopo l'estate iniziera' i collaudi, in vista dell'apertura di una prima breve tratta tra l'aeroporto di Linate e la fermata Forlanini, prevista per gennaio 2021. La circostanza e' stata sottolineata oggi dalla visita del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al cantiere ancora aperto della fermata di Linate a cui mancano i lavori di finitura. "Saranno dei lunghi collaudi - ha detto Sala - prima della fine del mandato, quindi entro maggio del 2021, apriremo un piccolo tratto Linate-Forlanini che permettera' di entrare nel sistema ferroviario. A San Babila si arrivera' entro la fine del 2022 e entro meta' 2023 ci sara' l'apertura integrale. Nell'ultimo anno chi sta lavorando sta rispettando i tempi, stanno veramente volando". Il treno della Hitachi Rail e' giunto con un trasporto speciale da Reggio Calabria, dove viene costruito, e calato sui binari. A regime saranno 47 i treni che circoleranno sulla linea blu. "Questa metropolitana - ha spiegato Sala - porterà Milano ad essere la quinta citta' in Europa per diffusione delle metropolitane con 86 milioni di passeggeri all'anno. In tredici minuti si arrivera' dal city airport a San Babila, in centro città".