M4, per la prima volta 1500 cittadini scendono le scale della stazione Susa



Oltre 1.500 cittadini hanno partecipato ieri all'open day dedicato alla stazione Susa della nuova metropolitana in costruzione.



Alle tante persone che hanno voluto scendere in anteprima le scale della futura fermata della linea blu, l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, il presidente di M4 spa, Fabio Terragni, e la presidente del Municipio 3, Caterina Antola, hanno illustrato anche il progetto di riapertura della ciclopedonale e del campo bocce di viale Argonne.