M4, sabato 6 luglio open day alla stazione Solari

Torna l’Open Day di M4. Dalle ore 10 alle ore 18 di sabato 6 luglio il cantiere della Stazione Parco Solari sarà aperto ai cittadini; i tecnici impegnati nella costruzione della Blu, la nuova metropolitana di Milano, guideranno gli interessati alla scoperta di un’opera fondamentale per la mobilità cittadina.

Questo Open Day è dedicato alla fine dello scavo per la realizzazione delle gallerie della Tratta Ovest (San Cristoforo – Parco Solari). Nelle scorse ore infatti la prima delle due talpe, quella impegnata nella realizzazione della galleria dispari, è entrata nella stazione e ha concluso il suo lavoro (nelle prossime settimane inizieranno i lavori di smontaggio). La seconda macchina è invece impegnata nello scavo dell’ultimo tratto, i 294 metri che separano Stazione Foppa con Stazione Solari, che sarà completato in circa 15 giorni.

Si tratta, quindi, di un nuovo importante passo in avanti nella realizzazione di M4. Dopo la conclusione dello scavo delle gallerie nella Tratta Est, sono infatti in dirittura d’arrivo anche i lavori per la realizzazione delle due “canne” in Tratta Ovest (oggi l’avanzamento è pari al 95%). Durante l’Open Day sarà quindi possibile vedere la Tbm già arrivata in stazione, oltre naturalmente a scoprire – grazie alla guida dei tecnici – tutte le fasi di costruzione di una metropolitana.

La visita al cantiere M4 è gratuita e si svolgerà in gruppi di circa 25 persone. Per l’ingresso sarà necessario registrarsi a partire dalle ore 9:30 con un documento di identità valido presso lo stand di accoglienza posizionato all’ingresso del cantiere in viale Coni Zugna angolo via Vincenzo Foppa.

Non sono previste prenotazioni e i gruppi si formeranno al momento. Si consiglia di indossare calzature comode. L’ingresso sarà consentito anche ai bambini dai 5 anni di età. Durante la giornata sono previste attività di animazione nel Parco Solari.

L’Open Day M4 è promosso dal Comune di Milano e realizzato, con il supporto di MM, dalla società concessionaria M4, i cui soci sono lo stesso Comune, le imprese costruttrici (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail STS, Hitachi Rail SpA, Sirti) e il gestore Atm.