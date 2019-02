M4: sottoscritto aumento di capitale da 38 milioni

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Dopo la firma dell’atto Integrativo n.1, avvenuta lo scorso 5 febbraio da Comune di Milano, Concessionaria e Soci privati, oggi è stato sottoscritto e versato per intero l'aumento di capitale lanciato da M4 SpA per un valore complessivo di circa 38 milioni di euro. Vi hanno aderito tutti i soci della Concessionaria per la realizzazione della nuova linea della metropolitana di Milano: Comune di Milano, Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail Italy, Ansaldo STS, Sirti, ATM, AnsaldoBreda. Con questa nuova disponibilità la società farà fronte ai prossimi impegni finanziari. Si tratta dunque di un importante ulteriore passo avanti nel consolidare la situazione finanziaria della società e procedere nei lavori, nel rispetto degli obiettivi indicati dal cronoprogramma, che prevede l'apertura della prima tratta per l'inizio del 2021.