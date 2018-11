M5 a Monza, Fontana: "Senza soldi del governo non si fa"

Fontana, senza i fondi del governo niente M5 fino a Monza

Ombre sul prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza. "Se il governo stanziera' i fondi anche la Regione fara' la sua parte, perche' tre quarti delle risorse sono di competenza del governo" e quindi senza queste risorse l'opera non potra' partire. Lo ha evidenziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno Sotto il cielo di Lombardia.

"Se ci sono i soldi del governo bene - ha ribadito Fontana - credo che quest'opera sia fondamentale per il nostro territorio, la Regione cerchera' di contribuire per sanare la parte che manca di risorse". Fontana si allinea dunque alla posizione di Beppe Sala che ieri a Monza, in occasione del Consiglio comunale congiunto tra i comuni interessati dal prolungamento della linea lilla, ha ribadito che senza il contributo del governo l'opera non si potra' fare.