M5, Sala: "Senza soldi del governo impossibile prolungamento fino a Monza"

Milano-Monza, ok per M5: ma servono i fondi del governo

Tra Milano e Monza l'intesa è totale. I due consigli comunali, riunitisi oggi in seduta congiunta ospitata alla Villa Reale nel capoluogo della Brianza, sono pronti a varare il prolungamento della linea M5 della metro. Manca però ancora un dettaglio, ed è un dettaglio di non poco conto.

"L'incognita ora sono solo i soldi - ha spiegato il sindaco di Milano Beppe Sala - Ormai noi siamo motivati. Abbiamo discusso a lungo sul tracciato, sulle fermate, su tutti gli aspetti". Quei soldi, però, dovrebbe metterli il governo, e senza "non ci si arriva. Non possiamo prendere in giro i nostri cittadini".

Il governo dovrebbe partecipare al progetto con circa 900 milioni su un totale di 1,25 miliardi di euro. "Stiamo studiano il come" con l'esecutivo, ha spiegato Sala, "nella finanziaria? Attraverso altre formule? Con dei fondi aggiuntivi? Un capitolo ad hoc?".

Il primo cittadino di Milano si è comunque detto soddisfatto di vedere "quattro sindaci e un presidente della provincia divisi politicamente su tante cose, e lo rimarranno senz'altro, ma con cui si può andare d'accordo su alcuni temi. E lo scopo è fare giustamente pressione al governo affinché sia della partita".