M5S: bene vincolo paesaggistico Piazza d'Armi. Forte e De Rosa contro Maran

''Il gruppo del M5S in Regione Lombardia appoggia l'iniziativa del ministero". Lo hanno affermato i consiglieri regionali Monica Forte e Massimo De Rosa del Movimento 5 stelle oggi, in Commissione regionale Territorio e Infrastrutture, dove si sono tenute le audizioni dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, e dell'Associazione Parco Piazza d'Armi - Le Giardiniere, e con il Comitato Cittadini per Piazzad'Armi, sull'approvazione del vincolo paesaggistico posto dal ministero dei Beni Culturali sull'area Piazza d'Armi di Baggio. "Contrariamente a quanto sostiene l'Assessore Maran, che si è detto contrario al vincolo - continuano i consiglieri del Movimento -, per noi Piazza d'Armi e il suo parco rappresentano un valore per l'intera città. Chiederemo, attraverso un'apposita risoluzione a Regione Lombardia di seguire l'iter proposto dal ministero, nel frattempo ascolteremo le proposte dei cittadini e dei comitati volte ad una valorizzazione dell'area sostenibile. Vogliono far passare l'idea che un'area verde sia un'area degradata, perché per loro l'unico modo di creare valore è attraverso l'edificazione e il consumo di suolo, ma si tratta esattamente del contrario. Tutelare un'area come quella di Piazza d'Armi il suo verde ed i suoi edifici storici, unici in Italia, significa - concludono - creare un valore per la città che va al di là di ritorni immediati, ma che si misura in salute, tutela dell'ambiente e qualità della vita''.