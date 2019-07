M5S: Di Maio incontra a Milano 400 attivisti

Oltre 400 attivisti, 200 interventi in scaletta, a partire da quello del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la tappa milanese dell'incontro tra il vertice dei 'grillini' e la base per discutere di riorganizzazione del Movimento e aggiornamento della sua agenda programmatica. "Il messaggio arrivato dall'incontro - secondo quanto riferito da alcuni partecipanti - e' di scindere il movimento dalle istituzioni", mentre allo stesso tempo c'e' la necessita' che "sul territorio si faccia piu' 'movimento'". In effetti, hanno aggiunto alcuni attivisti che stanno partecipando all'evento che sara' chiuso sempre da Di Maio, "c'e' stata una mancanza di ricambio perche' chi faceva parte del Movimento e' stato eletto nelle istituzioni, lasciando sguarnito il territorio". E ora proprio alla cosiddetta 'base', "ci rivolgiamo, in questo incontro, per chiedere dove si e' sbagliato", in modo da "rivedere una serie di cose" e "non rimanere su punti su cui si discute da 15 anni", in modo da "aggiornare i nostri valori e temi a seconda di quello che richiede ogni singolo territorio". A partire da quello lombardo, dove, tra l'altro, all'incontro si e' discusso "dell'ipotesi di portare la Segreteria regionale da 3 a 5 componenti".