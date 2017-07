M5S, ecco la road map per la Regione: a ottobre il candidato governatore

Regione: Palazzo Lombardia

di Fabio Massa

Il centrosinistra è alle prese con il caso di Giorgio Gori. Se - come è prevedibile - verranno ritenute inutili le primarie perché si troverà una convergenza ampia sul nome, allora Gori sarà il candidato del centrosinistra per sfidare Roberto Maroni. Il governatore uscente, da parte sua, non ha bisogno di essere selezionato: salvo inconvenienti giudiziari che tuttavia sembrano più lontani, Maroni sarà non solo il candidato del centrodestra, ma il favorito nella contesa. E il Movimento 5 Stelle? Per adesso manca all'appello. Voci sì, ce ne sono, e neppure poche. Però di decisioni non ce ne è all'orizzonte, almeno prima dell'estate. Secondo rumors, la scelta del candidato governatore arriverà dopo quella di settembre, che dovrebbe incoronare il candidato premier. Solo in una fase successiva i pentastellati parleranno delle contese locali, tra le quali una delle più importanti è sicuramente quella per la Regione Lombardia. A ottobre dunque ci saranno le consultazioni. Anche su questo si apre però l'incognita: si faranno solo sul web, con la modalità già adottata altre volte, che non ha dato grandissime soddisfazioni, oppure saranno "reali"? Quel che pare certo è che a votare saranno solo gli iscritti ai meet-up, come è nella consuetudine del movimento di Grillo. Se dunque dovesse esserci la scelta di Gori e quella del Movimento 5 Stelle entro ottobre, potrebbe verificarsi una lunghissima campagna elettorale fino al momento del voto, nella primavera 2018.

fabio.massa@affaritaliani.it