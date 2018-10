M5S in Rai: "Pianura Padana zona più inquinata d'Europa, 84mila morti all'anno"

“E’ ora che il Paese prenda consapevolezza di una emergenza enorme che ci riguarda. La notizia confermata oggi è questa: la pianura padana (oltre 20 milioni di abitanti) è la zona più inquinata d'Europa dove a causa dell’inquinamento si registrano ogni anno 84.000 morti premature, tanto che il 95% di casi di rischio malattie in Europa viene da abitanti delle regioni del Nord Italia, con il triste record di malattie infantili”, così i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Rai.

“È chiaro- proseguono i parlamentari- che l’attenzione dev’essere alta davanti a problematiche di così grande portata. Prima di essere parlamentari in Commissione di Vigilanza Rai siamo cittadini e come tali ci auguriamo che il servizio pubblico della Rai possa trovare il modo di affrontare l’argomento. Serve, infatti, un cambio di passo politico, ma anche culturale e il cambiamento passa anche da qui. La Rai per anni ha avuto per tutti gli italiani una funzione educativa, pensiamo a programmi come 'Non è mai troppo tardi'...sarebbe bello tornare a vedere il servizio pubblico prendere per mano i cittadini su tematiche così importanti”,così concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione di Vigilanza Rai.