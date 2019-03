M5S Lombardia: Lega e Pd contro prolungamento M2 e M3. Spettacolo indecoroso

M5S Lombardia: Lega e Pd contro prolungamento M2 e M3

In una nota del gruppo pentastellato in Regione Lombardia, si legge che la commissione regionale Territorio e infrastrutture ha bocciato una mozione del M5S Lombardia che chiedeva un tavolo di lavoro per il prolungamento della M2 da Cologno Monzese a Vimercate. La Lega in parte si è astenuta e il Pd ha votato contro l'atto. "La Lega del no alle opere per i cittadini - commentano i consiglieri regionali Massimo De Rosa e Marco Fumagalli - è disposta a tutto, persino a fare sponda con il Pd, pur di impedire al M5S di dare slancio a opere fondamentali per i cittadini. Votano contro il prolungamento della metropolitana, infrastruttura che è interesse di tutti costruire, ma sono disposti a stracciarsi le vesti per sostenere Pedemontana. E' vergognoso".

Al Pirellone era arrivata la mozione del consigliere pentastellato Marco Fumagalli che - come si spiega nella nota - aveva l'obiettivo di dare concretezza e slancio a quelli che saranno i risultati dello studio di fattibilità dei progetti relativi al prolungamento della M2 (Cologno Monzese-Vimercate) e M3 (Comasina- Paderno Dugnano).

"Hanno votato contro la nostra mozione, solamente per impedire passasse l'idea che fosse stato il Movimento 5 Stelle a promuovere i progetti. Oggi in commissione abbiamo assistito ad uno spettacolo indecoroso", hanno concluso i pentastellati De Rosa e Fumagalli.