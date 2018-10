M5S Lombardia, a Pavia un parco intitolato a Iolanda Nanni

M5s: a Pavia un parco per ricordare Iolanda Nanni

“Un ‘Parco del sorriso’ con 200 alberi per ricordare Iolanda. Un bosco di alberi che oltre a ricordare Iolanda la rispecchiasse nell'animo sincero e coraggioso, forte e flessibile, capace di continuare a vivere, nonostante tutto”, è quanto scrive sul “Blog delle Stelle” Isabella Nanni, sorella della deputata ed ex consigliera regionale lombarda del M5S recentemente scomparsa.

Nel post si legge l’invito a partecipare all’evento di piantumazione di 200 alberi: “Invito tutti domenica 18 novembre a partecipare a Pavia alle 10 in via Alzaia. Insieme, senza bandiere perché gli alberi come l’aria sono di tutti, armati di palette o vanghe, pianteremo 200 alberi. Sarà il modo più bello per ricordare la guerriera Iolanda ed il suo sogno. Saranno 200 #alberiperilfuturo per far nascere il ‘Parco del sorriso’”.

Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Un parco di sorrisi e vita. Quella che le è stata prematuramente tolta. Dedicarle un luogo di gioco e felicità è il modo migliore per ricordarla e ne sono molto lieto. Ringrazio la famiglia e il nostro Consigliere di Pavia Giuseppe Polizzi che si sono prodigati per far sì che la città e tutti i pavesi possano ricordarla in questo luogo che è anche simbolo di molte battaglie che ha condotto”.