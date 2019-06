M5S, riunione degli attivisti. E' caos per il coordinamento locale

di Fabio Massa

Una riunione che si prospetta infuocata, quella di stasera a Novate. Il Movimento 5 Stelle di Milano si riunisce, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, per discutere quale potrebbe essere la rappresentanza negli organismi territoriali preannunciati da Luigi Di Maio dopo la scoppola delle Europee. Il capo politico pentastellato, in questi giorni, sta ricevendo i portavoce per capire quale potrebbe essere la linea da tenere in vista di crisi politiche imminenti e dunque nuove elezioni. Di Maio ha individuato tra i problemi del Movimento come più urgente quello di avere una strutturazione territoriale. Ecco dunque gli incontri con i territori. Con un primo problema: gli attivisti vogliono incontrare il capo, e non solo i portavoce. Il gruppo dirigente della Lombardia, a questo punto, potrebbe essere collegiale: tra le tre e le cinque persone, tra attivisti e portavoce. Si allontana così l'ipotesi di affidare il compito di raccordo a uno solo, e dunque anche l'ipotesi di Dario Violi, consigliere regionale già candidato presidente di Regione. Sabato invece ci sarà l'assemblea di tutta la Lombardia alle Stelline. Il morale è basso. Ma potrebbe anche peggiorare se si mischierà al caos che pare iniziare a regnare.

