"M5S snaturato", ma fa consulente: l'ex Carcano torna (con malumori)

C'è una nuova collaboratrice, dagli ultimi giorni di novembre, per la commissione nazionale antimafia. Si chiama Silvana Carcano, già consigliera regionale lombarda per il Movimento 5 Stelle. A presiedere la commissione è ovviamente un altro pentastellato, ovvero Nicola Morra. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano la scelta di "reclutare" la Carcano sta facendo discutere non tanto per la competenza, quanto per la traiettoria politica della Carcano. L'ex candidata in Regione (sfidò Maroni e perse), ha infatti annunciato la scorsa primavera di aver rinunciato a ogni tipo di incarico governativo che pure le sarebbe stato proposto. "Potevo ambire a diversi ruoli, ma ho preferito rimanere fedele e coerente al mio pensiero". E ancora: "Il Movimento è snaturato". Parole pesanti, che non mancarono di scaldare gli animi, di chi ricordava peraltro gli incidenti sulla rendicontazione (la Carcano si dimenticò, poi saldando, di versare una parte di quanto dovuto per la "restituzione" ai cittadini).

Ad oggi, peraltro, la Carcano non ha reso nulla dei soldi percepiti da gennaio 2018 a fine mandato, non essendoci nessun rendiconto sul sito ufficiale del M5S. Malgrado questo - fanno notare alcuni attivisti - è stata selezionata per un incarico di collaborazione che ha ovviamente connotati politici di selezione (oltre che di competenza). Il Movimento sarà pure snaturato, ma evidentemente la Carcano sugli incarichi governativi e parlamentari deve aver cambiato idea.