Macerata, rintracciato a Milano nigeriano possibile testimone dell'omicidio di Pamela

Un nigeriano e' stato rintracciato dai carabinieri di Milano in stazione centrale su indicazione dei colleghi di Macerata. Potrebbe essere un testimone dell'omicidio di Pamela Mastropietro e per questo i militari lo stanno portando in procura nella cittadina marchigiana dove verosimilmente sara' sentito. La procura di Macerata precisa che al momento non ci sono fermi ma che sono in corso diverse audizioni.