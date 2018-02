Macerata: sabato a Milano marcia antirazzista e antifascista

pierfrancesco majorino

Macerata: a Milano marcia antirazzista e antifascista sabato 10 febbraio



Una marcia antirazzista e antifascista in risposta ai fatti di Macerata ed in solidarietà agli immigrati feriti dal 28enne neofascista Luca Traini: a Milano la organizza per sabato 10 febbraio la piattaforma "Milano antirazzista antifascista meticcia e solidale", che annuncia il raduno alle 15.30 in piazza Oberdan, in concomitanza con la manifestazione nazionale di Macerata. Un appello alla mobilitazione è giunto ieri anche dalla presidente della Camera Laura Boldrini, che ha guardato proprio a Milano come possibile luogo in cui promuovere una ulteriore manifestazione di dimensione nazionale: "Dopo il gravissimo attacco razzista e terroristico di Macerata - sono state le sue parole -, tutte le forze democratiche dovrebbero unirsi, andando oltre gli steccati. Bisognerebbe fare una grande manifestazione nazionale, senza simboli di partito, per ribadire i principi della nostra Costituzione. Milano potrebbe essere il luogo, anche sulla scia di quella bella iniziativa del 20 maggio scorso intitolata “senza muri’".

Majorino: "Il prossimo 20 maggio un grandissimo meeting antirazzista"



Appello raccolto dall'assessore milanese Pierfrancesco Majorino, promotore della marcia dell'anno scorso, che su facebook ha scritto: "In questi giorni dopo i terribili fatti di Macerata sui social c'è chi ci attacca dicendo "cosa parlate voi che avete fatto la Marcia del 20 maggio". Contento di poter rispondere, ai razzisti della porta accanto, che stiamo, con ancora più convinzione di prima, già organizzando il prossimo, di 20 maggio. E sarà un grandissimo meeting antirazzista".

Salvini: "Boldrini marci perchè dal 4 marzo avrà molto tempo libero"



"Io ad aprile faccio la Stramilano, anzi la stramilanina, la Boldrini marci perche' dal 4 marzo avra' un sacco di tempo libero. Potra' marciare, pescare potra' avere tutti gli hobby del mondo". Matteo Salvini, commenta cosi' l'iniziativa annunciata dal presidente della Camera Laura Boldrini, che il prossimo 20 maggio a Milano intende organizzare una grande marcia antirazzista. "Saro' contento - conclude - se avra' una vita piena al di la' della politica" Polemizza anche Fratelli d'Italia. Così Riccardo De Corato, consigliere regionale: "Se l’assessore è convinto che i milanesi apprezzino la gestione del centrosinistra degli immigrati, organizzi prima del 4 marzo la sua marcia pro-migranti". E Romano La Russa che, come riporta lo stesso Majorino, avrebbe suggerito l'opportunità di organizzare per la medesima data una manifestazione "anti Majorino e contro l'ipocrisia della sinistra".