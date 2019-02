MADE expo, dal 13 al 16 marzo in Fiera

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano - MADE expo, la cui nona edizione si terrà a Fiera Milano-Rho dal 13 al 16 marzo 2019, è la più grande manifestazione in Italia per il mondo delle costruzioni e dell’architettura. Si tratta di una piattaforma di dialogo in un unico luogo per gli attori della filiera dell’edilizia per contribuire al rilancio del settore in un contesto di mercato complesso. I visitatori avranno l’opportunità di trovare una gamma completa di prodotti e soluzioni e vederle interagire in un palcoscenico popolato da idee e novità e nel contempo di trovare un luogo di esperienza dove scoprire, conoscere e toccare con mano – anche grazie alle aree Demo Live - le eccellenze dell’edilizia, dell’architettura e delle finiture. Una esperienza completa che consente ai progettisti, imprese, buyer ed operatori specializzati di dare sostanza alle proprie idee. La manifestazione darà voce a tutte le soluzioni e i materiali in una logica di integrazione e si svilupperà anche grazie alla stretta collaborazione con ANCE, tutte le principali associazioni del settore e gli ordini professionali, oltre a FederlegnoArredo ed Unicmi, promotori dell’evento nonché in partnership con le più prestigiose Università italiane. Quest’anno verrà inoltre sviluppata per la prima volta una partnership con la Triennale di Milano. MADE expo è l’unica fiera in grado di offrire una offerta specializzata in quattro saloni (MADE Costruzioni e Materiali, MADE Involucro e Serramenti, MADE Interni e Finiture, MADE Software, Tecnologie e Servizi) integrata da un intenso programma di formazione tecnica e culturale che in questa edizione avranno i loro pilastri in BuildSMART, Elle Decor Design Box, Archmarathon Selections e Forum Involucro Serramenti. L’edizione 2019 di MADE expo avrà al centro il tema della Qualità dell’abitare, sviluppando gli aspetti che riguardano la rigenerazione urbana ed infrastrutturale e gli ingredienti fondamentali dell’abitare contemporaneo: comfort, sicurezza, sostenibilità, innovazione. A questo proposito l’innovazione e la sicurezza sono un connubio ormai inscindibile e un particolare rilievo avranno infatti le componenti più avanzate relativamente alla costruzione e ristrutturazione di edifici e opere sicure e sostenibili.