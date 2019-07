Madre brucia figlio di 5 anni con ferro da stiro per punirlo: condannata

Ha steso il suo bambino di cinque anni a forza su un tavolo e gli ha inferto undici bruciature sul corpo con il ferro da stiro, procurandogli ventisei ecchimosi: sono gli agghiaccianti contorni della vicenda che vede protagonista una 27enne marocchina, che ha così punito lo scorso dicembre il proprio bambino, colpevole di essere tornato a casa con uno strappo nei pantaloni. La donna, residente a Milano, è stata mandata a processo per lesioni gravi e maltrattamenti e, come riporta il corriere, ha patteggiato tre anni. Il bambino le è stato tolto sin dall'inizio e si trova in una comunità protetta per essere adottato. Il padre, marocchino, vive attualmente in Germania dopo aver cacciato di casa sia la moglie che il figlio.