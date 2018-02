Madre e figlia uccise in casa: in carcere il fratello e zio delle vittime



Paolo Villa, 75 anni, è indiziato per il duplice delitto della sorella di 85 anni e della nipote di 55. Avrebbe vissuto in casa con i cadaveri delle donne per sette giorni



Paolo Villa, 75enne di Ornago (Monza e Brianza), è stato fermato per il duplice omicidio della sorella 85enne Amalia Villa e della nipote di 55 anni Marinella Ronco, trovate morte nell'appartamento di via Santuario ad Ornago che dividevano con l'uomo. I carabinieri di Vimercate e del Nucleo Investigativo di Monza hanno raccolto elementi sufficienti per far scattare il fermo. Ricoverato in ospedale in seguito a un malore, piantonato, Paolo Villa, 75 anni, non avrebbe dato alcun tipo di spiegazione sull'accaduto.



Per una settimana ha vissuto in casa con i cadaveri della sorella e della nipote. È rimasto con loro nell'appartamento al secondo piano di via al Santuario, 29, proprio di fronte al municipio di Organo, comune della Brianza 30 chilometri a nord di Milano. Quando i vicini sono entrati, hanno trovato i corpi della sorella e della nipote in camera, ai piedi del letto con la schiena appoggiata al muro. Erano morte da tempo e "in avanzato stato di decomposizione", secondo il primo esame del medico legale.



Le loro condizioni erano talmente compromesse che il medico legale non è riuscito a individuare le lesioni mortali. Difficile anche capire quale sia stata l'arma del delitto, forse un coltello, ma anche l'arma non è stata individuata. La casa, però, era piena di sangue. Pochi dubbi, invece, su chi potrebbe aver ucciso le due donne.