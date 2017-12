Madre uccide i suoi figli e poi cerca di togliersi la vita

Antonella Barbieri

Madre del Mantovano uccide i figli di due e cinque anni



Piantonata dai Carabinieri all'Ospedale di Reggio Emilia la madre che ieri ha ucciso i propri figli rifiuta di essere curata dalle ferite che si era inferte da sola. La donna, Antonella Barbieri, di 39 anni, moglie di un ex giocatore di rugby, aveva prima soffocato la bambina piu' piccola, Kim, di 2 anni, nella casa di Suzzara (Mantova) e poi accoltellato nei pressi di Luzzara (Reggio E.) il figlio Lorenzo Zeus; da ultimo aveva tentato di togliersi la vita.

La paziente e' vigile e cosciente, e' in prognosi riservata e le sue condizioni sono, al momento, stabili. Non e' in pericolo di vita ma rifiuta di essere operata. Secondo quanto e' stato ricostruito la donna era da tempo in cura psichiatrica. Ora e' stata arrestata su disposizione del Pm di Reggio Emilia Maria Rita Pantani, che insiema alla Procura di Mantova sta cercando di appurare cause e circostanze del doppio delitto.

La terribile scoperta giovedì



Un bambino di 5 anni e la sorellina di 2 anni sono stati trovati morti, il primo accoltellato accanto alla madre in auto e la bimba in casa deceduta per soffocamento. Secondo una prima ipotesi investigativa ad uccidere i piccoli sarebbe stata la madre, una donna italiana di 39 anni che poi avrebbe anche tentato il suicidio. I carabinieri (avvisati da un passante) sono intervenuti, nel pomeriggio, a Luzzara, nel Reggiano, e hanno trovato il bambino morto con un coltello infilato nella pancia accanto alla madre. Poi nel corso di un sopralluogo nella casa dove viveva la donna a Suzzara, nel Mantovano, hanno trovato l'altra figlia, una bimba di due anni, morta sembra per soffocamento. La 39enne e' stata trasportata in ospedale a Reggio Emilia.