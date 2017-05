Mafia a Milano, chapeau per il prefetto Lamorgese. Lo Spillino di Mario Rossi

Luciana Lamorgese

Chapeau per Luciana Lamorgese, il nuovo prefetto di Milano. Ieri ha ricordato il sacrificio di un ambulante, un “ortolano” venuto dal Sud per farsi ammazzare dalla mafia a Milano nel 1995. Lui, Pietro Sanua, che attraverso Confesercenti e SOS Impresa aveva iniziato a denunciare il malaffare e le infiltrazioni mafiose a Milano. E’ pur vero che il prefetto è sempre sensibile alle indicazioni del ministro degli Interni. E in questo caso si chiama Marco Minniti, uomo tutto d’un pezzo che sta lavorando per fare della sicurezza un valore, senza se e senza ma. Ma Lamorgese è andata oltre la “sintonia” col ministero, se è vero che ha parlato a Milano di estorsione come strumento di controllo del territorio e di usura come espediente per il riciclaggio. Uno stile diverso rispetto a quello scelto, nel 2009, dall’allora prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, che affermava "a Milano la mafia non esiste". Appunto, era il 2009, Sanua era stato ammazzato a colpi di lupara da quasi quindici anni. Il prefetto Lombardi ha concluso indisturbato la sua carriera come servitore dello Stato pochi anni fa, poi gli è stata offerta la poltrona dell’Aler, case popolari, fatiscenti. Non ha saputo rinunciare.

Mario Rossi