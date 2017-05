Mafia a Milano: interessi anche nel software per i cimiteri comunali

Operazione Security

Anche la gestione del software informatico per l'organizzazione dei cimiteri comunali tra gli appalti nel mirino della organizzazione criminale facente riferimento al clan dei Laudani e sgominata due giorni fa dalla Dda. Emergono sempre nuovi particolari dall'inchiesta che ha interessato anche il servizio di security al tribunale di Milano e alcuni Lidl dell'area metropolitana. E spunta anche l'affare "Seregno", ovvero l'appalto per un impianto sportivo da 400mila euro. Affari anche nell'hinterland dunque, dove spesso protagonista risulta Domenico Palmieri, faccendiere ed emissario del clan Laudani ed ex dipendente della Provincia di Milano, che si prodiga ad esempio per procurare un incontro tra un imprenditore e l'amministrazione di Pogliano Milanese per la gestione della piscina e la costruzione dell'annesso bar.