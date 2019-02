Mafia, il prefetto di Milano annuncia la stretta: "Più controlli sui locali"

Mafia, il prefetto di Milano: 'Più controlli sui locali'

Nella lotta alle infiltrazioni mafiose, "stiamo predisponendo con il Comune di Milano un'intesa che ci consentira' di aumentare le verifiche: presto avremo centinaia di locali sotto osservazione che verranno analizzati senza alcun peso burocratico per loro. Aumenteremo le verifiche con criteri che tengano conto del settore merceologico e del territorio. Anche se sono certo che la gran parte risultera' adamantina". Lo afferma il nuovo prefetto di Milano, Renato Saccone, in un'intervista alla Stampa.

"Finora abbiamo avuto conferme di quanto gia' diverse inchieste avevano accertato: la maggior parte dei locali destinatari delle interdittive portano alla 'ndrangheta", spiega Saccone. "Spesso sono ristoranti, ma molti sono bar e anche una farmacia. Il riciclaggio va dove conviene. Cosi' in centro come nelle periferie. Pero' attenzione a fare di tutte le erbe un fascio: la proliferazione degli esercizi di ristorazione, non solo a Milano, risponde ad una domanda del mercato, e' un elemento fondamentale dell'offerta turistica, forse anche un fenomeno sociale. Certo non ha solo a che fare col riciclaggio"