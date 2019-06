Mafia e criminalità: operazione 'Ares', arresti da Foggia a Milano

Associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio. Sono le accuse, tutte aggravate dalle finalità mafiose, contestate a diversi soggetti dalla polizia che, dalle prime ore di stamattina, sta eseguendo un provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari, su richiesta di quella Procura Distrettuale Antimafia. L'operazione, tuttora in corso, condotta dalle Squadre Mobili di Foggia e Bari e dal Servizio Centrale Operativo e supportata da 30 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, vede impiegati oltre 200 poliziotti tra Foggia, Napoli, Milano, Salerno, Rimini, Campobasso, Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno e Fermo.