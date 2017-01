Mafie, Lombardia quarta regione dopo Sicilia, Calabria e Campania

"La Lombardia e' la quarta regione ad insediamento mafioso in Italia dopo Sicilia, Calabria e Campania. Il numero delle locali di 'ndrangheta in alcune zone e' pari a quello di alcune provincie della Calabria". A richiamare l'attenzione sulla situazione mafiosa in Lombardia e' la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi, durante una conferenza stampa in prefettura a Milano, dove ieri si sono svolte le audizioni della commissione. "Noi - aggiunge - una luce accesa sulla Lombardia e su Milano continuiamo ad averla".

"Da tempo la Lombardia e Milano sono all'attenzione di questa commissione - ricorda Bindi - e' la quarta volta che siamo qui per monitorare la situazione della presenza della criminalita' organizzata, perche' inchieste giudiziarie e giornalistiche continuano a registrare questa provincia e questa regione come una delle piu' critiche del paese in cui si manifesta il volto piu' moderno delle mafie, in particolare quello della 'ndrangheta".

CORSICO ED IL FESTIVAL DELLO STOCCO - Il caso di Corsico e' stato all'attenzione della Commissione Antimafia riunita a Milano, in prefettura, che ha ascoltato il sindaco del comune milanese Filippo Errante. Il primo cittadino era finito nella bufera con due suoi assessori, per aver dato il patrocinio al "festival dello stocco" di Mammola, organizzato da un personaggio vicino alla 'Ndrangheta. "Quello che si sta verificando nell'amministrazione comunale di Corsico - ha detto Bindi - e' che si passa dalla complicita' alla inconsapevolezza che naturalmente ci preoccupa ancora di piu'". Il riferimento e' a quanto raccontato dal sindaco Errante durante l'audizione.

"SINDACO DI CORSICO RIMUOVA GLI ASSESSORI COINVOLTI" - "Il sindaco ha spiegato di essere stato inconsapevole di un iter - e' intervenuto il senatore Franco Mirabelli del Pd -. Gli abbiamo chiesto di dimostrare di cancellare ogni dubbio in questa vicenda, in un modo solo: individuare gli assessori" coinvolti e rimuoverli. "Se non ci sara' la chiarezza che chiediamo - continua Mirabelli - tocchera' alla prefettura intervenire. Ogni dubbio va tolto". C'e' il rischio commissariamento? "Prima si fa la commissione di accesso, poi si vede se ci sono irregolarita'". Anche il deputato di Si-Sel, Claudio Fava ha sottolineato "l'opacita' nelle risposte del sindaco".

RIFLETTORI ANCHE SU CISLIANO - Corsico non e' l'unico comune milanese a preoccupare la Commissione antimafia, che ha chiesto si faccia luce anche su Cisliano e Tribiano. A Cisliano "si e' creato un clima brutto, dove chi chiede trasparenza viene intimidito e minacciato" dice Mirabelli. "Un sindaco non deve lasciare dubbi sui suoi rapporti. Tanto piu' se ci sono persone che pongono il tema. Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di accendere i riflettori ma li abbiamo trovati preparati".

"IL CAPITOLO EXPO RESTA APERTO" - "Il capitolo Expo per noi resta sempre aperto". Cosi' Rosy Bindi, replica a chi chiedeva se continueranno a 'vigilare' sul post esposizione universale. "Approfondiremo con la Procura alcune inchieste per quanto riguarda l'aspetto di Expo e non solo - aggiunge - c'e' una particolare attenzione anche della commissione del Comune e di quella regionale".

INCHIESTA SUL REGIME DEL 41BIS - In mattinata, Bindi ha visitato il carcere di Opera in quanto sta facendo "la Commissione "una inchiesta sul regime carcerario del 41 bis, sull'applicazione di questo regime carcerario particolarmente rigoroso". Alla domanda se si sia registrata dunque una escalation del fenomeno ultimante, Bindi spiega che molte cose si vengono a sapere anche perche' ci sono piu' inchieste. "ci sono segnali positivi - dice - dovuti al fatto che le mafie, si' ci sono, ma vengono scoperte e assicurate alla giustizia. Si conosce perche' si indaga e si persegue. Lo fanno le forze di polizia, la prefettura e le varie commissioni. E' una regione nella quale la consapevolezza delle presenza delle mafie e' cresciuta. La Commissione partecipera' al primo dottorato di ricerca sulle mafie, che avra' sede a Milano, all'universita' Statale, e coinvolgera' anche altre universita' del paese. "La nostra commissione - conclude - ha finanziato un dottorato di ricerca per un triennio".