Mahmood: "Orgoglio sud Milano: è la culla della mia musica"

"Rivendico con orgoglio di essere cresciuto a Milano sud, ci sono affezionato": così oggi sul Corriere della sera Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Soldi". Forte il legame dl 25enne, mamma sarda e papà egiziano, con Gratosoglio, quartiere dove è cresciuto e vive, e con Milano in generale: "E' la culla della mia musica. L'anno scorso anno ho anche pubblicato una canzone, 'Milano Good Vibes', in cui la racconto come amica e parente, ispirazione e tutto".

Prima di intraprendere la carriera musicale (nel 2012 una apparizione a X-Factor, poi nel 2016 Sanremo Giovani e il lavoro come autore, ha fatto anche per tre anni e mezzo il barista in San Babila: "Facevo l'apertura e mi dovevo svegliare alle 4 e mezza ogni mattino. E' stata dura ma mi e' servita per capire meglio cosa volevo fare nella vita e cosa no. Se mi veniva un'idea per un testo me la appuntavo sul taccuino fra l'ordine di un cappuccino e brioche e l'altro".