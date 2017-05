Mail-bombing a Palazzo Marino. "Il sindaco? Non mangi la cotoletta"

Beppe Sala

di Fabio Massa



I vegetariani (o vegani) stanno facendo mail-bombing a tutti i consiglieri comunali, giunta al completo. L'obiettivo? Ovviamente Beppe Sala, il sindaco di Milano. Chissà se la disfida della cotoletta, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, sarà raccolta da qualche esponente di maggioranza o di opposizione che si schiererà a favore delle vibranti parole di tale Paola Re, scandalizzata dal fatto che in un'intervista al Corriere Giuseppe Sala ha dichiarato che gli piace - udite udite - la cotoletta di vitello alla milanese. "Che cosa ci si può aspettare da un Sindaco che governa Milano se non un piatto della cucina milanese? La leggerezza con cui dice che mangerebbe un animale ogni volta che può è difficile da accettare - si scandalizza Paola Re - Lei adora la cotoletta? Il vitello adora sua madre da cui non vorrebbe essere separato per diventare cibo per cui Lei è “disposto a tutto”. “Vitello” è il bovino maschio di età inferiore ai 12 mesi, di peso inferiore ai 250 kg. E’ un cucciolo. Ha mai visto l’allevamento e la macellazione di questi cuccioli? Non sarò io a mostrarle questi orrori ma La invito a spendere 5 minuti e 8 secondi (meno del tempo concesso al Corriere della Sera) per conoscere 1474. Si chiama così, con un numero, eredità dei campi di sterminio, e si chiamerà con un numero, quello del codice a barre, quando sarà sul banco del supermercato, sotto forma di cotoletta per cui Lei è disposto a tutto https://www.youtube.com/watch? v=hcty-kW4ntg

Che cosa importa tutta questa sofferenza? E’ così buono al palato e a Lei basta questo".



Poi Paola Re si lancia in una disamina appassionata del vitello. "Nell’intervista Lei non ha detto quale vitello preferisca mangiare. Rispetto alle relative carni da cucina, si distinguono il vitello comune, bovino precocemente svezzato e alimentato con foraggi e mangimi, e il vitello sanato, bovino castrato e alimentato fino al raggiungimento del peso indicato esclusivamente con latte e, negli ultimi mesi prima della macellazione, con latte addizionato a uova. Data la giovane età di macellazione del bovino, la carne di vitello risulta più tenera e digeribile rispetto alle carni di bovine macellate in età più adulta. La carne di vitello è considerata "bianca". Di rosso c’è tutto il sangue che scorre nei mattatoi, versato da questi cuccioli separati dalle madri, nella disperazione di una maternità negata, di una violenza e un senso di dominio ingiustificabili", scrive. La conclusione è vibrante: "Lei è al governo di una capitale europea e, francamente, ci si aspetta da Lei un’apertura mentale verso tutte le specie, non solo quella umana. Inoltre, parlare di fame nel mondo mostrandosi goloso di cibo animale significa predicare bene e razzolare male perché il consumo di cibo animale è proprio una delle cause più determinanti della fame nel mondo".



fabio.massa@affaritaliani.it