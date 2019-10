Mail solution per aziende: Neopost diventa Quadient

È stata fondata nel 1924, quando la posta iniziava ad essere consegnata con mezzi gommati e non solo viaggiando sui treni. Per quasi 100 anni Neopost ha aiutato le organizzazioni di tutto il mondo a connettersi con i loro clienti, recapitando soluzioni di vitale importanza tramite posta. Comunicazioni che hanno avuto un significativo impatto sulla vita delle persone. Negli ultimi decenni il mondo però è cambiato tantissimo, soprattutto il settore che riguarda la comunicazione. Per stare al passo con i tempi l’unica strada è quella di investire nell’innovazione tecnologica e questo Neopost l’ha capito molti anni fa. Da più di un decennio, infatti, la società multinazionale presente in 29 paesi e con più di 5.700 dipendenti in tutto il mondo ha puntato fortemente sulla digitalizzazione delle sue attività, con un incremento importante e costante anno dopo anno. In un mondo profondamente in cambiamento, le aziende per restare sul mercato devono mettere al centro i propri clienti e le loro esigenze. Devono fornire loro un servizio o un prodotto nel tempo e nel modo in cui questi lo desiderano. Il 23 settembre Neopost ha annunciato il cambio del proprio nome in Quadient. Con il cambio di nome la società vuole essere ancor più al servizio delle aziende, per aiutare i clienti a connettersi meglio con la loro clientela, poiché le interazioni sono diventate sempre più connesse, personalizzate e digitali.

"Nel Gennaio 2019 abbiamo svelato la nostra nuova strategia volta alla crescita dell’azienda e a suo passaggio da holding ad organizzazione integrata e focalizzata -, ha dichiarato Geoffrey Godet, Chief Executive Officer di Quadient -. È stato fondamentale allineare il brand con questa nuova strategia, utilizzando un marchio mirato ad aiutare le aziende a sfruttare l'intero portafoglio di soluzioni per semplificare e consolidare le interazioni con i loro clienti. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale nella storia della nostra azienda ed è fondamentale per unificare la nostra organizzazione globale attorno ad un marchio di aspirazione comune ".

Questo cambiamento rappresenta la realizzazione della nuova organizzazione annunciata nel Gennaio 2019. I professionisti di Quadient aiutano le aziende a connettersi al meglio con i clienti attraverso un numero crescente di canali, concentrandosi su quattro soluzioni chiave: Customer Experience Management, Business Process Automation, Mail-related Solutions, e Parcel Locker Solutions. Quadient si impegna a continuare a fornire un servizio di alto livello ai propri clienti, partner e rivenditori. L'azienda ha anche presentato un nuovo logo e un nuovo slogan, "Because connections matter", che incarnano la visione del marchio di essere la forza motrice delle esperienze più significative per i clienti di tutto il mondo.

Uno dei prodotti di punta proposti da Quadient e che da tempo sta fornendo un servizio molto apprezzato all’interno delle aziende è quello dei distributori automatici o parcel locker, simili a quelli che si stanno diffondendo anche nelle strade delle nostre città. Strumenti che permettono un approccio diverso alla gestione della posta in arrivo negli ambienti di lavoro. Invece di dover suddividere e distribuire costantemente la corrispondenza in molteplici sedi interne, i parcel locker, consentono di centralizzare la distribuzione della posta, riducendo drasticamente l’attività di gestione interna altrimenti necessaria. L’aggiunta di notifiche auto-generate contribuisce ulteriormente a ridurre il disturbo, perché i destinatari ricevono la notifica di una consegna e possono decidere di andare a prelevare ciò che hanno ricevuto presso un parcel locker al momento più opportuno. Una struttura rinforzata e una sicurezza con codice di accesso unico eliminano il rischio che i pacchi vadano persi o siano rubati.