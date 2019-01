Majorino a Radio Lombardia : "La legge Salvini è preoccupante"



Questa mattina l’assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, è intervenuto in diretta a Radio Lombardia. L’assessore ha, tra l’altro parlato del decreto sicurezza: “La legge Salvini è preoccupante rispetto alle ricadute che produce, produrrà 800/900 senza tetto nuovi nella città di Milano nei prossimi mesi perchè sono richiedenti asilo che verranno mandati via progressivamente dai centri dove oggi sono accolte e finiranno per strada. Questo non è un modo intelligente per affrontare e risolvere il problema. Un problema complicato che non puoi risolvere creando ulteriore emarginazione e degrado civile e sociale.”



Sollecitato sull’apertura del quotidiano Libero che oggi titola: “Morti 10 clochard di freddo e noi aiutiamo gli stranieri” ha così risposto: “Mi pare un'infamia. Un tentativo per cercare di mettere contro le persone in difficoltà, le une contro le altre. Per altro questa terribile conta dei morti vede il fatto che tutti i clochard, tranne uno, sono cittadini stranieri quindi non ha nemmeno senso di per sè. Noi oggi abbiamo bisogno di capire come sostenere le persone in difficoltà non continuare a creare nuovi ghetti tra le persone in difficoltà. ”