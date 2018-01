Majorino: "Espellere 100mila clandestini dalla Lombardia? Fontana delira"

Pierfrancesco Majorino

Majorino: "Espellere 100mila clandestini? Fontana delira"



"Oggi Fontana delira. Fa riferimento al fatto che con lui Regione Lombardia caccera' centomila clandestini". L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, commenta cosi' le parole del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'immigrazione. "In realta' - aggiunge - la Lega in materia di immigrazione si e' contraddistinta in tutti questi anni per sparare tante belle parole e per lasciare tutte le citta' assolutamente sole di fronte a un tema molto complesso da gestire che richiede piu' collaborazione tra istituzioni e meno parole al vento".