Majorino: "Intervento utile ma non basta. Lavorare sull'accoglienza"

MAJORINO: STAZIONE MILANO: INTERVENTO UTILE, NON BASTA

"Credo sia importante conoscere presto l'esito effettivo dell'intervento delle Forze dell'Ordine in Stazione centrale, intervento che ritengo utile e che ovviamente non basta". Questo il commento dell'assessore alle Politiche sociali per il Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, in merito al nuovo intervento delle forze di polizia questo pomeriggio nella stazione meneghina. "Dobbiamo tutti assieme, senza polemiche, lavorare con decisione e in sinergia per garantire accoglienza ai migranti, sicurezza dei luoghi della citta' e lotta al degrado- ha aggiunto Majorino- e in questo quadro, da alcune settimane, sono state intensificate da parte di operatori sociali, Amsa e Polizia locale svariate azioni antidegrado che proseguiranno, come continueremo senza sosta l'azione per togliere dalla strada chi vive ai margini".