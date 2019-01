Majorino: preoccupazione per decreto sicurezza, la legge va riscritta

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino ritiene che l'incontro tra il presidente del Consiglio Conte e i sidaci Anci sul Decreto Sicurezza sia stato positivo, ma sottolinea come la legge presenti degli aspetti di criticità e si auspica venga riscritta.

"E' un fatto certamente positivo assistere al fatto che alcune circolari correggano il tiro su alcuni aspetti della legge Salvini - ha commenta Majorino - in particolare, in relazione al tema della comunicazione ai Comuni della domiciliazione dei richiedenti asilo, ma la verita' e' che la sostanza della legge non cambia minimamente."

E conclude "L'incontro non ha messo in discussione i temi (non di competenza dei Comuni) riguardanti la concessione della protezione umanitaria. La legge creava e creera' migliaia di senzatetto. La nostra preoccupazione quindi non cambia mimamente come non cambia il nostro impegno per vederla totalmente riscritta".