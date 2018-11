Majorino: "Lega e Salvini, multe del 2011 ancora non pagate..."

L'assessore milanese Pierfrancesco Majorino all'attacco della Lega e di Matteo Salvini dal suo profilo facebook: "Oggi ho scoperto che la Lega di Salvini non ha ancora pagato le multe che si è presa in campagna elettorale nel 2011. Multe riguardanti affissioni abusive che possono essere (per quel che riguarda la Lega), a seconda delle interpretazioni, di 180mila o 360mila euro. Un danno per le casse del Comune ma soprattutto un danno nei confronti dei cittadini".